Jazzkonzert in der Café-Bar

Am kommenden Freitag, 23. November, 20 Uhr, spielt "Jazz Colors" aus Bamberg in der Café-Bar Karibik. Aus der 2007 gegründeten Jazz Combo der Universität Bamberg hat sich Ende 2014 die Formation "Jazz Colors Bamberg" entwickelt. Während in der ursprünglichen Besetzung ausschließlich Studierende dabei waren, steht "Jazz Colors Bamberg" heute ein Pool erfahrener Musiker zur Verfügung. Die da sind: Roland Kocina (Saxophon, Klarinette, Querflöte), Matthias Amm (Gitarre, Gesang), Fabian Killer (Bass, Gesang), Jens Kussmann (Schlagzeug). Die Gruppe spielt Jazz-Standards, Fusion, Swing und Latin. Der Eintritt ist frei. red