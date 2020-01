Jazzfrühschoppen in Gangolf

Schon zum dritten Mal lädt der Förderverein St. Gangolf am Sonntag, 12. Januar, ab 12 Uhr zu einem musikalischen Stärkantrinken ins Pfarrheim St. Gangolf ein. Im Anschluss an den Festgottesdienst (10.30 Uhr) zum Ende der Generalsanierung mit Erzbischof Ludwig Schick in der Pfarrkirche St. Gangolf geht es in das benachbarte Pfarrheim, Gangolfsplatz 1A. Dort werden "Harald Hauck & Friends" die Gäste mit Jazz unterhalten. Nachdem das "Tex Döring Trio" krankheitsbedingt absagen musste, haben sich mit dem Bamberger Harald Hauck am Piano, Michael Schmidt, Bass, und Ali Broumant, Drums, drei Musiker dankenswerter Weise bereit erklärt, den Jazzfrühschoppen zu gestalten, die sich mit swingenden Jazz Standards und groovigem Funk und Blues in der Region bereits einen Namen gemacht haben. Für die entsprechende Stärkung mit Speis' und Trank sorgt der Förderverein St. Gangolf. Der Eintritt ist frei - um Spenden wird gebeten. red