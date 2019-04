Jazz-Trio "Clarino" spielte brillante Musik

Mit Swing, Blues und Schwung: Der Funke sprang über beim Jazzabend mit dem Trio "Clarino" in der Weinscheune Schäfer in Gleisenau. Zu dem Konzert hatte die Kulturgemeinde Ebelsbach-Eltmann eingeladen. Die außergewöhnlichen Musiker präsentierten eine große Bandbreite ihres musikalischen Könnens und boten abwechslungsreiche Musik aus dem "Great American Songbook". Für Jazz-Liebhaber war die Veranstaltung ohne Zweifel ein besonderer Genuss.

Von Dixie über New Orleans und Swing bis Latin-Music erstreckte sich das Programm. Improvisation und mitreißender Rhythmus kennzeichneten das Zusammenspiel der Künstler.

"Mr. Clarino" Matthias Ernst gilt inzwischen als Jazz-Legende. Er zeigte seine Virtuosität auf seiner Klarinette. Mit einer Wahnsinnstechnik brachte er Stücke wie "My romance" von Richard Rogers oder "Lady be good" und "Love ist here to stay", beide Nummern von George Gershwin, zum Klingen. "Es macht alles keinen Sinn, wenn es nicht richtig swingt", meinte er. Der Klarinettist nahm sich zurück, wenn Hyun-Bin Park mit seiner Gitarre in den Vordergrund trat. Was die beiden ihren Instrumenten entlockten, war sensationell.

Der Dritte im Bunde, Peter Pfriem, ergänzte mit seinem Kontrabass das Spiel. Er sorgte nicht nur für die Untermalung mit den Basstönen. Auch er trat mit Melodieführungen und Improvisationen immer wieder in den Vordergrund. gg