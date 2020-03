Jazz-Trio Berlin 21 zu Gast

Am Samstag, 7. März, tritt Torsten Zwingenberger mit dem Jazz-Trio "Berlin 21" in Bismarck's Basement auf. Das Jazz-Trio steht für das quirlig multikulturelle Lebensgefühl Moabits. Mit ihrem zweiten Album "Odds On" setzten die drei Virtuosen einen neuen Meilenstein. Für Berlin 21 bedeutet Musik Lust und Sinnlichkeit und gespielt wird, was allen Spaß macht. Mit ihren Stücken, allesamt Eigenkompositionen, angereichert mit viel Soul- und Bluesfeeling, nehmen sie ihr Publikum mit auf eine musikalische Weltreise von Afrika übers Schwarze Meer nach Nord- und Südamerika. Beginn ist um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr, es gibt keine Platzreservierungen. Das Konzert ist bewirtet. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information am Kurgarten, die täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet ist, unter kissingen-ticket@badkissingen.de und an der Abendkasse. Foto: Christa Zwingenberger