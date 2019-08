Jazz-Tage in Forchheim

Im Innenhof der Kaiserpfalz finden die zweiten Open-Air-Jazztage statt. Nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr ist an drei Abenden von Freitag, 23. August, bis zum Sonntag, 25. August, Jazz zu hören und erleben.

Es treten auf das Alexandra-Lehmler-Quartett, Silke Straubs "Silk Street" und zum Jazzfrühschoppen am Sonntag (11 Uhr) "Les quatre Baguettes" und "Djangology".

Die Jazz-Saxofonistin Alexandra Lehmler wird am Freitagabend (19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr) mit ihrem hochkarätigen Quartett Musik erklingen lassen, die in höchstem Maße lebendig ist: Die Trägerin des Jazzpreises Baden-Württemberg 2014 und Stipendiatin der Kunststiftung Baden-Württemberg ist eine brillante Musikerin mit dem Hang zum Besonderen, die eine sehr persönliche Balance zwischen Leidenschaft und Ausdruckswillen und der Sinnlichkeit von Groove und Melodie anstrebt. In Forchheim präsentiert sich das Quartett mit Federico Casagrande (Gitarre), Matthias Debus (Bass) und Mareike Wiening (Drums).

Er lebt in Paris

Der in Paris lebende Jazzgitarrist Federico Casagrande begann schon früh mit dem Studium der klassischen Musik in Italien und wechselte 2003 nach Boston/USA, wo er das Berklee-College of Music besuchte und dort mit summa cum laude abschloss. 2007 gewann er den ersten Preis beim Gitarrenwettbewerb Gibson-Montreux-Jazz-Festival mit George Benson, dem Vorsitzenden der Jury. Sein Spiel mäandert zwischen Jazz und Klassik und bewegt sich technisch auf höchstem Niveau.

Mareike Wiening

Mareike Wiening hat in den letzten sechs Jahren in Brooklyn/New York gelebt und gearbeitet und dort ihr Profil als Jazzschlagzeugerin und Komponistin geschärft. Die Kulturpreisträgerin ihrer Heimatstadt Herzogenaurach und des Landkreises Erlangen-Höchstadt mit dem Abschluss Master of Music der New-York-University gab Konzerte in vielen Ländern Europas und in den USA.

Der Kontrabassist Matthias Debus schöpft seit vielen Jahren aus seinem Instrument die Basis und Tiefe, die den Gegenpol zu Alexandra Lehmlers Höhenflügen bilden, und schlägt den großen Bogen zwischen ihr und den Mitmusikern.

"Silk Street" am Samstag

Silke Straub ist vielen Jazzfans als Sängerin seit Jahren ein Begriff: Ihr Markenzeichen ist der klare und präzise, dabei gleichzeitig natürliche und schnörkellose Gesang. Die Diplom-Musikerin wirkte in zahlreichen Musikprojekten und CD-Produktionen im In- und Ausland mit. Silke Straubs Projekt "Silk Street" besticht durch Eigenkompositionen, durch eine Synthese aus Jazz und Popelementen.

Mit von der Partie sind Irene von Fritsch (Violoncello), Bernhard Pichl (Piano), Michael Schmolke (Gitarre), Rudi Engel (Kontrabass) und Florian Kettler (Schlagzeug). Das Konzert am Samstag beginnt 19.30 Uhr (Einlass ist ab 18.30 Uhr). red