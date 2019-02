Jazz-Session diesmal im "Baumann"

Die Jazz-Sessions der Musikschule finden an jedem dritten Montag im Monat ab 20 Uhr in der Kulmbacher "Kommunbräu" statt. Aufgrund von Renovierungsarbeiten muss die Jazz-Session am Montag, 18. Februar, ausnahmsweise in das Theater "Das Baumanns" in Ziegelhütten verlegt werden. Saalöffnung ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Musikalische Gäste sind wie immer herzlich willkommen. Das Team der Jazz-Abteilung der Musikschule freut sich auf viele neugierige Zuhörer. Der Eintritt ist frei. red