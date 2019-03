Jazz mit Niki Haris

Niki Haris und das Tamir-Hendelman-Trio treten am Freitag, 29. März, ab 20 Uhr auf der Pianobühne Kleinhenz in Reith auf. Niki Haris arbeitet mit dem US-amerikanischen Jazzpianisten Tamir Hendelman zusammen und war bereits Bühnenpartner Ray Charles, Whitney Houston, Tom Jones und Madonna. Karten für das Konzert gibt es unter Tel. 09736/657 sowie auch per E-Mail (info@piano.de) . red