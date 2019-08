Jazz mit Alphornklängen

Auch dieses Jahr gastiert das Jazzensemble "Big Bonn Special" wieder zwei Tage im Landkreis Kronach. Die Band, die authentisch und professionell insbesondere die Swing-Musik der Big-Band-Ära mit großen Namen wie Benny Goodman, Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller oder Lionel Hampton interpretiert und in eigenen Arrangements auf die Bühne bringt, hat darüber hinaus aber auch Evergreens und aktuelle Jazz-Hits im Programm. Dabei kommen sogar ungewöhnliche Instrumente wie das Alphorn oder die Blockflöte virtuos zum Einsatz.

Seit über 40 Jahren auf Tour

Die diesjährige Besetzung besteht aus den Musikern Ebasa Pallada (Trompete, Alphorn, Flöte), Piotrek Lerch (Saxophone), Gereon Haas (Flügelhorn), Bandleader und Initiator der Kronacher Jazzauftritte Uwe Stiemke (Posaune), Peter Winter (Piano), Wolfgang Wendt (Bass) sowie Roland Weber am Schlagzeug. Leider kann die bisher mit einigen Songs beteiligte Sängerin Laura Schnitzler aufgrund ihrer Babypause heuer nicht dabei sein.

Traditionsgemäß hat das rheinländische Ensemble, das seit über 40 Jahren in Europa und sogar Afrika tourt, seinen ersten Auftritt im Schützenfestpavillon. Dieser beginnt am Samstag, 10. August, um 14.30 Uhr. Das zweite Konzert findet am Sonntag, 11. August, im Biergarten (bei schlechtem Wetter im Zelt) des Steinwiesener Gasthofes "Goldener Anker" um 11 Uhr als Jazzfrühschoppen statt. Dank der Unterstützung des Landkreises Kronach im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe "Kronacher Sommer", der Sparkasse Kulmbach-Kronach, der Schützengesellschaft Kronach und der RVT Process Equipment Steinwiesen ist der Eintritt bei beiden Veranstaltungen frei. red