Jazz in der Weinscheune

Die Jazz-Liebhaber dürften an diesem Abend auf ihre Kosten kommen. Matthias Ernst, der als "Mr. Clarino" die Jazz-Szene in Würzburg wie kein anderer prägt und inzwischen als Würzburger Jazz-Legende gilt, kommt mit dem Jazz-Trio "Clarino" am Freitag 5. April, in die Weinscheune Schäfer nach Gleisenau und präsentiert Jazz-Standards aus dem "Great American Songbook" sowie Klassiker des Latin- und New-Orleans-Jazz.

Die Kulturgemeinde Ebelsbach-Eltmann veranstaltet das Konzert. Mit im Boot hat "Mr. Clarino" (Matthias Ernst) an diesem Abend den Südkoreaner Hyun-Bin Park, der als Virtuose auf seiner Gitarre gilt. Im Alter von zwölf Jahren hat er mit dem Gitarrenspiel begonnen und ist 2012 nach Deutschland gezogen, um sich noch intensiver mit Musik zu beschäftigen.

Für einen besonderen Wohlfühl-Rhythmus sorgt auch Peter Pfriem auf seinem Kontrabass. Dabei geht der Musiker mit seiner Melodieführung auch in Vorlage.

Verblüffend ist die Vielfalt unterschiedlicher Stimmungen, die Matthias Ernst mit seiner Klarinette zaubert. "Mr. Clarino" ist ein Würzburger Klarinettist, der am dortigen Konservatorium eine klassische Ausbildung erhalten hat, sich dann aber immer mehr dem Jazz verschrieben hat. Gelegentlich greift Matthias Ernst auch zum Saxophon oder zu der Bassklarinette. Er unterrichtet in Würzburg an der städtischen Sing- und Musikschule, am Matthias-Grünewald-Gymnasium sowie an der Universität.

Beim Auftritt in Gleisenau sind Titel von Georg Gershwin, Duke Ellington, Richard Rodgers, Isham Jones und anderen geplant. Beginn ist um 20 Uhr.

Die Karten gibt es an der Abendkasse für 16 Euro, im Vorverkauf bei der Weinscheune Schäfer in Gleisenau für 14 Euro und für Mitglieder der Kulturgemeinde für zwölf Euro. gg