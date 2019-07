Jazz in der Aula statt im Biergarten

Aufgrund der Wetterlage wird das Open-Air-Konzert "Jazz in the Night" im Rahmen des Igensdorfer Kultursommers am Freitag, 12. Juli, 20 Uhr, vom Klosterbiergarten in Weißenohe in die Aula der Grundschule Igensdorf verlegt. Der Veranstalter verspricht ein hochkarätig besetztes Jazzkonzert. Auf dem Programm stehen zahlreiche Jazzstandards verschiedener Jazzrichtungen, eigene Jazzimprovisationen des von Radoslaw Szarek (Professor an der Musikhochschule Nürnberg) gegründeten Vibration-Trios sowie auch Jazzbearbeitungen klassischer Stücke. Die Musiker sind Radoslaw Szarek (Marimbaphon), Werner Treiber (Schlagzeug) und Tobias Kalisch (Baß, siehe Foto). Der Eintritt beträgt acht Euro, ermäßigt sechs Euro. red