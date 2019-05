Jazz-Gottesdienst in St. Elisabeth

Jazz und Texte von Else Lasker-Schüler: Diese besondere Kombination im außergewöhnlichen Rahmen erwartet die Besucher am Sonntag, 5. Mai, beim Gottesdienst in der Kirche St. Elisabeth im Sand. Die Evangelische Studierendengemeinde lädt in Zusammenarbeit mit der Universität Bamberg und den Jazzmusikern Konrad Buschhüter und Nikolaus Durst alle Interessierten ein. Iris Hermann trägt Gedichte von Else Lasker-Schüler vor und teilt Gedanken dazu. Pfarrer Thomas Braun übernimmt Lesung und Liturgie; die beiden Musiker jazzen an E-Piano, Melodika und Bass. Beginn ist um 19 Uhr. red