Jazz genießen, Gutes tun

Jazz und Frühschoppen - diese Kombination kommt in Kronach seit über 20 Jahren bestens an. Am Samstag, 13. Juli, ist es wieder soweit: Der Kiwanis-Club Kronach-Frankenwald lädt von 10 bis 15 Uhr zum traditionellen Jazz-Frühschoppen, heuer erneut auf dem Marienplatz.

Der Jazz-Frühschoppen unter freiem Himmel ist einer der schönsten Termine im Jahresprogramm der Stadt Kronach. Alljährlich bietet sich dabei der ganzen Bevölkerung die beste Gelegenheit, ausgezeichnete Musik mit gutem Essen und Trinken zu verbinden. Das Publikum weiß das zu schätzen und kommt Jahr für Jahr entsprechend zahlreich - sehr zur Freude der Kiwanier und ihres aktuellen Präsidenten Markus Stöckert.

Auch heuer dürfen sich alle Gäste auf abwechslungsreichen Jazz vom Feinsten freuen. Nach dem Motto "Serving the Children of the World" unterstützt Kiwanis International wie auch der mehr als 40 Mitglieder zählende, 1986 gegründete Kronacher Freundeskreis insbesondere Projekte, die in Verbindung mit Kindern stehen - weltweit oder regional. Der Jazz-Frühschoppen fand bis 2017 stets beim Steinmühlen-Anwesen an der Europabrücke statt, wobei sich die Kiwanier Jahr für Jahr über vollbesetzte Tische freuen durften.

Im vergangenen Jahr wurde das sommerliche Open-Air-Highlight erstmals auf dem Marienplatz abgehalten. Mit dem neuen zentraleren Standort möchte man noch mehr Besucher der Kronacher Innenstadt erreichen, was bei der Premiere 2018 auch sehr gut bei der Bevölkerung ankam.

Zur Musik gibt es natürlich die kulinarischen Leckereien zu genießen. Hierzu zählt der klassische Dreiklang "Weißwurst, Brez'n und Bier" ebenso wie ein großes Büffet mit selbstgebackenen Kuchen und Torten.

Auch heuer unterstützt der Kronacher Club mit den Erlösen des Jazz-Frühschoppens die Kindervorstellung der Rosenberg-Festspiele. Eine Spende über 3000 Euro wurde bereits zu Beginn der diesjährigen Festspiel-Saison übergeben. hs