Jazz-Frühschoppen geht in eine neue Runde

Feinsten Jazz und beeindruckende Kunstwerke gibt es am kommenden Samstag in den Kulmbacher Stadtwerken zu bestaunen: Die städtische Musikschule lädt zum zweiten Jazz-Frühschoppen mit Vernissage ein. Dieses Mal präsentiert Ilse Pfitzner ihre Werke im "Stadtwerke-Atelier".

Kunst und Musik - eine Kombination, die einfach passt. Wie gut, das bewies die Städtische Musikschule mit ihrem Leiter Harald Streit bereits vor zwei Jahren, als in den Stadtwerken der erste Jazz-Frühschoppen mit Vernissage stattfand. Die Veranstaltung wurde zu einem vollen Erfolg und so kommt es 2018 zur Wiederholung.

"Auch in diesem Jahr wollen wir Musik und Kunst kombinieren und mit unserer Veranstaltung im modernen Ambiente der Stadtwerke gleich zwei Sinne unserer Besucher ansprechen: schwungvolle Klänge für die Ohren, harmonische Pinselstriche für die Augen", so Musikschulleiter Harald Streit.

Mit von der Partie sind auch dieses Mal wieder echte Profis in Sachen Jazz: Die Musiker Thomas Schimmel (Piano), Karsten Friedrich (Schlagzeug), Oliver Pörner (Saxofonist aus Bayreuth) und Georg Hofmann (Bassist aus Bayreuth) werden neben Harald Streit (Trompete) feinsten Jazz zum Besten geben.

Auch der Kulmbacher Oberbürgermeister Henry Schramm ist begeistert und freut sich auf den zweiten Jazz-Frühschoppen: "Mit der Jazz-Session unterstreichen die Musiker eindrucksvoll, welch enorme musikstilistische Bandbreite es an unserer Musikschule gibt. Ich bin mir sicher, die Besucher können auf eine großartige Veranstaltung voller künstlerischer und musikalischer Highlights gespannt sein."

Für Musik sorgen Thomas Schimmel und Co., für die Kunst Ilse Pfitzner: Die Künstlerin präsentiert im Rahmen der Jazz-Session unter dem Motto "Lebensfarben" eine Bilderausstellung mit rund 300 Werken aus ihrem jahrzehntelangen Schaffen.

Interessierte Besucherinnen und Besucher sind ganz herzlich ins "Atelier" der Stadtwerke Kulmbach eingeladen und können sich von 11 bis 14 Uhr von der Kunstausstellung und der Jazzmusik inspirieren lassen.

Die Ausstellung der Künstlerin kann bis 14. Mai während der Öffnungszeiten der Stadtwerke (Montag bis Donnertag von 8 bis 16 Uhr, Freitag von 8 bis 12 Uhr) besichtigt werden. Gerne können die Kunstwerke auch käuflich erworben werden. red