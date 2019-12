Jazz einmal weihnachtlich

Am Freitag, 20. Dezember, präsentiert ab 20 Uhr das Solid Jazz Trio des Saxofonisten Alexander Hartmann stilvolle akustische Livemusik in der Bar des Regena Gesundheits-Resorts in Bad Brückenau. Unter dem Motto "Swinging Christmas" spielen die Musiker pfiffige Versionen deutscher Weihnachtslieder sowie bekannte American Christmas Songs im Jazz-Gewand, die mit Bing Crosby, Frank Sinatra, Louis Armstrong, Nat King Cole und Dean Martin weltberühmt wurden, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit viel Drive und Dynamik gelinge es den Musikern immer wieder, ihre Spielfreude auf das Publikum überspringen zu lassen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt zum Konzert ist frei. red