Jazz der Spitzenklasse hilft Bedürftigen

Jazz der Spitzenklasse gab es beim 17. Herzogenauracher Tafelkonzert, das alle Erwartungen übertraf: "Erst wurden wir mit einem wundervollen Konzert belohnt und nun erhalten wir noch eine große Spende für die Tafel", freuten sich Elke Bollmann, Leiterin der Tafel Herzogenaurach, und Helga Kirsch, Mitarbeiterin in der Tafel Herzogenaurach. Schon vergangenen Januar hatten Thomas Fink und der Rotary-Club zum Tafelkonzert eingeladen und zahlreiche Zuhörer angelockt. Auch für dieses Konzert hatte sich Fink hochkarätige Partner geholt. Zusammen mit Norbert Nagel, Norbert Meyer-Venus und Werner Treiber begeisterte der Altmeister die Besucher.

Der Erlös des Kartenverkaufs für das Tafelkonzert ergab 2389,19 Euro. Um den Scheck zu übergeben, kamen Rotary-Präsident Roland Stopfer, der ehemalige Rotary-Präsident Alfred Sammetinger und der Jazzpianist Thomas Fink vor kurzem in die Räume der Tafel.

"Seit 17 Jahren unterstützt der Rotary-Club Herzogenaurach zusammen mit Thomas Fink die Tafel Herzogenaurach mit einer totalen Selbstverständlichkeit", erklärt Elke Bollmann. So sei das jährliche Tafelkonzert eine großartige Hilfe für die tägliche Herausforderung um die Versorgung der Bedürftigen, bedankte sich Bollmann.

Um so mehr freut es die Tafelaktiven, dass Roland Stopfer bei dieser Gelegenheit das 18. Tafelkonzert mit Thomas Fink und Valda Wilson am Sonntag, 5. Januar, in der evangelischen Kirche Herzogenaurach ankündigte. Nicht nur die Tafel Herzogenaurach, sondern alle Jazzfreunde dürfen sich schon heute darauf freuen. red