Jazz-Dance-Crew der Turnerschaft Lichtenfels tanzt um die Welt

Das Bezirksklinikum Obermain in Kutzenberg lädt am Sonntag, 20. Oktober, um 14 Uhr zu einer Benefizveranstaltung mit der Jazz-Dance-Crew der Turnerschaft Lichtenfels ein. Die anlässlich dieser Tanzshow gesammelten Spenden kommen in vollem Umfang einer karitativen Aktion zugute. Rotes Kreuz, Caritas und Diakonie sind feste Partner dieser Aktion.

Die Veranstaltung findet im Festsaal des Klinikums statt. Die Bevölkerung ist dazu eingeladen. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht.

Unter der Leitung von Grit Bittner begeben sich die Tänzerinnen und ihr Publikum auf eine Reise rund um die Welt. Dabei dürfen auch die Zuschauer die Faszination Tanzen hautnah erleben und mitmachen. Wie man sich das genau vorstellen darf, dieses Geheimnis wird beim Auftritt gelüftet. Gestartet wird mit einem mitreißenden Cancan in den typischen wirbelnden Röcken dieser Zeit. Es folgt mit einem Hit von Jennifer Lopez eine lateinamerikanische Version eines Tanzwettkampfes. Gerne setzt die Gruppe verschiedene Lieder unter ein Thema, zum Beispiel bei den "Moviestars" mit Szenen aus amerikanischen Tanzfilmen oder dem Musical-Medley, das unter anderem nach Schweden zu Abba führt.

Nach einer knappen Stunde "landen" alle zusammen in einem Pariser Varieté, das stark an das Moulin Rouge erinnert. Dieser tänzerische Trip soll zeigen, dass Tanzen an allen Orten der Welt vor allem eines bedeutet - Spaß an Musik und Bewegung. Und nicht zuletzt Freude, in Not geratenen Menschen zu helfen, wie bei der Benefizveranstaltung in Kutzenberg. red