Jazz-Chor singt in St. Magdalena

Die Chorjugend der Kantorei hat am Samstag, 21. April, um 19.30 Uhr in St. Magdalena wieder einen Chor zu Gast, diesmal einen hochdekorierten Jazz-Chor, die "Singin Off Beats" aus Nürnberg. Die "Singin Off Beats" zeichnen sich durch ihre Liebe zu Rhythmus, Groove und durch ihre starke Bühnenpräsenz aus. Mit ihrem Repertoire aus innovierten Jazzstandards und anspruchsvoll arrangiertem Pop - oft aus der Feder von Klaus Gramß - zeigen sie ihren außergewöhnlichen Sinn für Harmonie, Phrasierung und Timing. Wie immer bei solchen Konzerten eröffnet die Chorjugend mit zwei fetzigen Beiträgen den Abend, und zuletzt werden beide Chöre wieder zusammen ein Stück singen. Der Eintritt ist frei. red