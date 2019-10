Jasmin Trescher war Bürgermeisterin für einen Tag

Einen Tag lang durfte Jasmin Trescher aus Neuhaus im Rahmen des "Internationalen Mädchentags" im Adelsdorfer Rathaus das Amt von Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) "übernehmen".

Und wie es sich für eine Bürgermeisterin gehört, war dann auch der Tag voll gefüllt mit Terminen und Besprechungen, zum Beispiel zum Sachverhalt zur Bauleitplanung "Neue Kita Aisch" und "Regenbogen II" mit dem technischen Bauamt. Es standen Ortstermine mit Mitarbeitern aus dem Landratsamt am Eisweiher auf dem Programm, die Besichtigung der Baustelle am Kindergarten "Regenbogen II" in der Oesdorfer Straße, der Besuch einer Baustelle am Marktplatz, eine Info zum Waldkindergarten und Gewerbeanfragen, Telefonate mit Mitbürgern, eine Sitzung mit den Abteilungsleitern und viele Telefonate und E-Mails - ein spannender Tag im Adelsdorfer Rathaus ...

Übrigens, der Großvater von Jasmin, Michael "Ossi" Trescher, war viele Jahre Bürgermeister in Weisendorf. red