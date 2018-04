Japanische Firma steigt bei allmilmö ein

Der Küchenmöbelhersteller allmilmö in Zeil hat einen, wie das Unternehmen darstellt, "wichtigen Schritt für die Zukunft" unternommen. Die Firma konnte jetzt einen weiteren Gesellschafter für sich gewinnen, geht aus einer Mitteilung von allmilmö hervor, die gestern veröffentlicht wurde. Das japanische Handelsunternehmen Koizumi Co., Ltd/Tokyo beteiligt sich durch seine Tochtergesellschaft Koizumi Germany GmbH mit einer Minderheitsbeteiligung von 46 Prozent an der allmilmö Küchen GmbH & Co. KG.

Der Geschäftsführer und die Gesellschafter von allmilmö zeigen sich den Angaben zufolge "sehr zufrieden", mit dem neuen Partner "einen erfahrenen, langjährigen und treuen Kunden für die künftige und noch engere gemeinsame Zusammenarbeit" gewonnen zu haben.

Koizumi Co., Ltd ist seit vielen Jahren Kunde bei allmilmö und möchte mit dieser Beteiligung seine Stellung im asiatischen Markt bezüglich der Ausstattung von Wohn- und Hotelanlagen im oberen Preissegment weiter stärken und ausbauen. Mit über 2200 Mitarbeitern und mehr als einer Milliarde Euro Umsatz agiert das im Jahr 1947 von Tsutomu Nagasaka gegründete Unternehmen, das Kohji Nagasaka in der zweiten Generation vergrößert und stabilisiert hat, wie der Zeiler Küchenmöbelhersteller informiert. Aktuell wird die Firma von Go Nagasaka in der dritten Generation mit mehr als 20 Unternehmen in Asien geführt.



Über 100 Verkaufsbüros

Koizumi Co., Ltd liefert hauptsächlich Rohre, Ventile, Pumpen, Küchen, Badezimmer und Fußböden, Türen, Holzhäuser, Beleuchtungselemente, Drähte, Solar- und Verdrahtungsgeräte sowie Stahl- und Aluminiumteile. Das Unternehmen ist größtenteils ein Handelsunternehmen mit mehr als 100 Verkaufsbüros in Japan, China, Korea, Vietnam und den USA.

Durch die Beteiligung von Koizumi soll der asiatische und fernöstliche Markt für allmilmö stärker ausgebaut werden. Sowohl allmilmö als auch Koizumi sind laut Firmenangaben überzeugt, den Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit gelegt zu haben. Bereits in diesem Jahr will allmilmö durch Koizumi einige hundert Küchen zusätzlich liefern. Darüber hinaus soll Anfang September 2018 ein erstes allmilmö-Küchenstudio im Zentrum von Tokyo eröffnet werden. Weitere Studios in Asien sind in Planung.

Die bisherigen allmilmö-Gesellschafter sehen in der strategischen und langfristig geplanten Partnerschaft mit dem japanischen Unternehmen "eine große Chance, allmilmö langfristig zu stärken und den Export weiter auszubauen". Auch im Bereich Badmöbel ist eine Zusammenarbeit mit Koizumi sowie der Firma Nolff geplant.

Der Zeiler Küchenmöbelhersteller war 2017 in Turbulenzen geraten. Nach einer Insolvenz ging die Firma Ende des vergangenen Jahres mit weniger Mitarbeitern neu an den Start. ks