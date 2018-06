Jana Böhmer holt ihren ersten Klassensieg

Schwinn gewinnt die AK 3





Böhmer mit zwei Spitzenzeiten



red





Ergebnisse



Das siebte Jugend-Kart-Slalom-Turnier der Saison trug der AC Schweinfurt aus. Mit dabei war auch der MSC Knetzgau . Neben 16 männlichen Piloten sind dort auch zwei starke Mädchen mit von der Partie - und sie stehen ihren Teamkollegen in nichts nach.Lina Terhar führte in der Altersklasse (AK) 1 mit dem siebten Platz das Knetzgauer Feld an, dicht gefolgt von Miloslav Schwinn auf Platz 8. Auch Neueinsteiger Otis Kehr schlug sich in seinem ersten Turnier wacker und fuhr auf Rang 14. In der AK2 eroberte Valentin Schwinn mit dem dritten Platz das erste Siegerpodest für Knetzgau. Seine Teamkollegen Pascal Godula und Pascal Gebhardt mussten sich aufgrund von Pylonenfehlern mit den Plätzen 5 und 6 begnügen. Auch in dieser Altersklasse freut sich der Verein, Neueinsteiger Nevio Bauer in seinen Reihen begrüßen zu dürfen. Er wurde Neunter.Den ersten Klassensieg holte sich Ivo Schwinn in der AK3. Moritz Terhar und Finn Düring blieben zwar ebenfalls beide fehlerfrei, Moritz verfehlte mit dem vierten Platz aber knapp das Siegertreppchen, Finn wurde Sechster. Den zweiten Klassensieg holte Raphael Stoppel in der AK4, was ihm wichtige Punkte für die Qualifizierung zu den bayerischen und nordbayerischen Meisterschaften einbrachte. In der AK5 schöpfte Bastian Düring sein Potenzial diesmal nicht aus. Schon nach dem ersten Wertungslauf war er mit seiner eigenen Leistung unzufrieden. Im zweiten Wertungslauf wurde ihm dann auch noch der sehr kurze Halteraum zum Verhängnis, was ihm aber dennoch den achten Platz bescherte.Jana Böhmer ging als Vierte an den Start und legte die Messlattemit einer Spitzenzeit von 32,04 Sekunden enorm hoch. Keiner ihrer Konkurrenten toppte diese Zeit. Als sie im zweiten Wertungslauf dann 32,15 Sekunden nachlegte, blieb auch diese ungebrochen. Gewöhnlich liegen die ersten fünf Plätze in dieser Altersklasse keine halbe Sekunde auseinander, aber Jana Böhmer gewann mit einem Vorsprung von 0,90 Sekunden.AK 1 (17 Starter): 7. Lina Terhar (79,82 Sekunden/0 Pylonenfehler), 8. Miloslav Schwinn (81,61/3), 14. Otis Kehr (102,47/4) / AK2 (11): 3. Valentin Schwinn (67,46/0), 5. Pascal Godula (70,90/1), 6. Pascal Gebhardt (73,71/2), 9. Nevio Bauer (78,68/1) / AK3 (19): 1. Ivo Schwinn (66,04/0), 4. Moritz Terhar (67,35/0), 6. Finn Düring (67,42/0) / AK4 (20): 1. Raphael Stoppel (64,85/0), 8. Rene Gebhardt (66,61/0), 13. Nico Schöller (69,13/2), 17. Niklas Perleth (71,09/1), 19. Andrew Wolff (72,84/2) / AK5 (15): 1. Jana Böhmer (64,19/0), 8. Bastian Düring (67,36/1)