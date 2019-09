Schlüsselfeld 24.09.2019

Jan Schiffers lädt zur Sprechstunde ein

Der Landtagsabgeordnete Jan Schiffers (AfD) lädt für Samstag, 28. September, von 16 bis 19 Uhr zu seiner nächsten Bürgersprechstunde an einem Infostand am Marktplatz in Schlüsselfeld ein. red