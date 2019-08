Der Landtagsabgeordnete Jan Schiffers (AfD) lädt am Mittwoch, 11. September, von 16 bis 19 Uhr zu seiner nächsten Bürgersprechstunde im Bürgerbüro, Schützenstraße 12, ein. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um eine telefonische Anmeldung unter der Rufnummer 0951/91416645 oder per E-Mail an buero.schiffers@afd-landtag.bayern gebeten. red