Das Bayerische Fernsehen zeigt am morgigen Sonntag um 17.45 Uhr in der Frankenschau die Tandemtour mit dem Intendanten des Fränkischen Theatersommers, Jan Burdinski. In der Sendung, die durch den Gottesgarten am Obermain führt, ist unter anderem das Brückentheater Bad Staffelstein und Gut Kutzenberg zu sehen. red