Jan Beinßen liest in Weisendorf

"Best of 15 Jahre Paul Flemming" - Autor Jan Beinßen bringt am Donnerstag, 17. Oktober, 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) den Krimifans in Weisendorf die Figur des Fotografen und Hobbydetektivs Paul Flemming näher, der seit 15 Jahren in und um Nürnberg ermittelt und nun auf der Suche nach dem "Kärwakiller" seinen bisher kompliziertesten Fall zu lösen hat. Für einen spannenden Abend in den Bürgerstuben, Reuther Weg 6, wird um Anmeldung beim Markt Weisendorf (Telefon 09135/7120-29, E-Mail markt@weisendorf.de) gebeten.