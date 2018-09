Am Samstag, 29., und Sonntag, 30. September, zieht jamaikanisches Flair ins Erlanger Kulturzentrum E-Werk ein. Die Nürnberger Tanzcrew "DiMoJo Dancers" und das Reggae/Dancehall-Soundsystem "Mangotree" veranstalten ein außergewöhnliches Wochenende rund um die karibische Insel.

An zwei Tagen wird es insgesamt vier Tanzworkshops, jamaikanisches Essen und einen Vortrag rund um die Kultur der karibischen Insel geben. Außerdem findet abends eine Party im Rahmen der "Jamaica NICE!", einer regelmäßigen Dancehall- und Reggae-Party in der Clubbühne des Kulturzentrum E-Werk statt.

Die Tanzworkshops werden tagsüber von vier hochkarätigen, international renommierten Tanzlehrern aus drei Ländern durchgeführt. "Swaggi Maggi", aufgewachsen in Nürnberg und Gewinnerin des "German Dancehall Queen"-Contests, Dancehall Queen "Alevanille" aus Italien, sowie "Famous" und "Kool", zwei der angesagtesten männlichen Dancehall-Tänzer Jamaikas zeigen Anfängern und Fortgeschrittenen, wie man sich zu Reggae und Dancehall richtig bewegt. Am frühen Samstagabend wird "Swaggi Maggi", die bekannteste deutsche Dancehall-Tänzerin, zusätzlich einen Vortrag über Jamaika, die Tanz- und Dancehall-Kultur sowie weitere kleine Themen in der Kellerbühne halten.

Zum ersten Mal im E-Werk

"Flairy" findet dieses Jahr zum ersten Mal im Kulturzentrum E-Werk statt und soll vor allem ein besonderer Treffpunkt für den Austausch über Kultur und Musik sein. "Wir wünschen uns für dieses Wochenende ein bunt gemischtes, weltoffenes Publikum und viele tanz- und musikinteressierte Gäste", so das Organisationsteam. Unterstützung erhält das Projekt von der Kulturförderung der Stadt Erlangen.

Weitere Informationen sind über die Homepage des Kulturzentrums E-Werk sowie über die Facebook-Veranstaltung "Flairy - Jamaican Dance & Culture Weekend" zu erhalten.Tickets können vorab ausschließlich per Mail an flairy@mangotree.de erworben werden. Eine Tageskasse wird zudem für die Workshops, den Vortrag und die Abendveranstaltung vorhanden sein. red