Jam-Session mit Pepe Cuesta

Bei der interkulturellen Jam-Session im "Lui20" kommen einmal im Monat Musikfans zusammen, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und nach Herzenslust zu "jammen". Ob Anfänger, Fortgeschrittene oder Könner: In der Jam-Session sind alle willkommen. Ganz besonderer Gast im November ist Pepe Cuesta. Die Session findet am Samstag, 23. November, von 17.30 bis 19 Uhr im "Lui 20", dem interkulturellen Begegnungszentrum in der Luitpoldstraße 20 statt. Auf dem Programm stehen lateinamerikanische Klänge und Rhythmen. red