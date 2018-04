Jam Rock im Bundschu

red



Tim Jäger spielt am Samstag, 14. April, mit seiner Band Rock Class im Bundschu in Münnerstadt. Das Konzert beginnt um 21 Uhr.Tim Jäger ist mit seiner Band Rock Class auch 2018 wieder auf Tour. Die Band um den Gitarristen und Sänger aus Unterfranken versteht es den Zuhörer mit funkig gespielten Bluesrock zu begeistern. Es werden Akzente im Stil von Warren Haynes und den Allman Brothers gesetzt. Freunde des Southern Rocks, aber auch Anhänger der Jam Rock-Kultur werden begeistert sein. Die Rhythmusgruppe ist seit über zehn Jahren zusammen. Tobi Pawlick (Bass) und Xaver Hauck (Drums) sind hier voll in ihrem Element. Krister Kunde (Orgel) begeistert mit virtuosen Rodes und Solo's. 2018 sind wieder einige Termine in ihrem Tourplan. Sie sind nicht nur im fränkischen Raum unterwegs, sondern auch außerhalb der Landesgrenze. Rock Class spielt eigene Songs aus ihren beiden aktuellen Alben und ausgesuchte Coversongs.Weiter Infos unter www.rock-class.com