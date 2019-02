Marcus Poschlod ist nicht nur Radiomoderator, sondern verordnet sich regelmäßige Auszeiten, um auf dem Jakobsweg zu pilgern. In seinem Bühnenprogramm "Mein Jakobsweg in 90 Minuten" lässt der Leipziger das Publikum nun an diesen Pilgerreisen teilhaben. Die Zuschauer lernen schnarchende Pilger kennen, haben unglaubliche Begegnungen und erfahren eine Menge von dem einzigartigen Gefühl, am Ziel in Santiago anzukommen. Marcus Poschlod spricht am Freitag, 8. Februar, um 20.30 Uhr bei "Kultur unterm Dach" im Mönchshof fundiert und humorvoll über seine Erlebnisse. Zudem zeigt er Bilder und Videos. Karten gibt es im Mönchshof und im BR-Ticketshop im Kressenstein (Telefon 09221/949-298). red