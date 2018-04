Jahrzehntelang dem Feuerwehrverein treu

Zu Beginn der Jahreshauptversammlung der FFW Au ließ der Vorsitzende Harry Karl die durchgeführten Veranstaltungen des vergangenen Jahres Revue passieren.

Daran schloss sich der Jahresbericht des 1. Kommandanten Thomas Müller an. Die 32 Feuerwehrleute sind insgesamt zu elf Einsätzen ausgerückt und haben zusammen fast 200 Stunden Dienst für die Allgemeinheit geleistet. Für 30 Jahre aktive Dienstzeit erhielt Ralf Hempfling und für 10 Jahre aktive Dienstzeit erhält Lukas Müller das jeweilige Ärmelabzeichen. Befördert zu Oberfeuerwehrmännern wurden Felix Boxdörfer, Dirk Fischer und Andreas Lindner. Lukas Müller wurde als neuer stellvertretender Kommandant zum Oberlöschmeister ernannt.

Die Führung der aktiven Mannschaft besteht nach vorangegangener Neuwahl des stellvertretenden Kommandanten nun aus dem Kommandanten Thomas Müller, seinem Stellvertreter Lukas Müller, den Gruppenführern Ralf Hempfling, Harry Karl und Michael Sigmund, dem neuen Jugendwart Dirk Fischer und dem Gerätewart Andreas Bauer.

Das alte Mehrzweckfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Küps kommt im Mai als Mannschaftstransportwagen nach Au. In den letzten Besichtigungsberichten von Kreisbrandrat Ranzenberger und Kreisbrandinspektor Schuhbäck wurde aus verschiedenen Gründen immer die sinnvolle Ergänzung mit einem weiteren Fahrzeug als sehr förderlich und aufwertend angemerkt. Dies wurde nun vom Bürgermeister Rebhan und dem Marktgemeinderat auch einstimmig beschlossen. Das heißt, wenn die FFW Au das übernommene Fahrzeug schonend behandelt, kann es noch einige Jahre dienlich sein. Kommandant Thomas Müller bedankte sich bei allen Kameraden für die gute Zusammenarbeit, den geleisteten Dienst sowie dem bisherigen Jugendwart Lukas Müller und seinem Nachfolger Dirk Fischer. Sein Dank galt auch Bürgermeister Bernd Rebhan - vertreten durch 3. Bürgermeister Thomas Meyer - und den Marktgemeinderäten für die gute Kooperation und für die Beschaffungen.

Es wurden in diesem Jahr 31 Übungen mit einer jeweiligen Dauer von etwa zwei Stunden zusätzlich zu der aktiven Mannschaft abgehalten, berichtete dann der Jugendwart Lukas Müller. Markus Müller und Jakob Welscher bestanden erfolgreich die Deutsche Jugendleistungsspange, Markus Hatzel legte erfolgreich die Jugendflamme Stufe 1 ab.

Dann verlas der Schriftführer Heinrich Köstner den Bericht über die Jahreshauptversammlung 2017. Anschließend trug Kassier Gerd Bannert seinen Kassenbericht vor. Kassenprüfer Christian Wagner berichtete von der gemeinsam mit Wolfgang Terk vorgenommenen Kassenprüfung und sagte, dass - wie alle Jahre - eine einwandfreie Kassenführung vorliege. Daraufhin wurde der Vorstand ohne Gegenstimme entlastet.

Vorsitzender Harry Karl nahm die Ehrungen für langjährige Zugehörigkeit zum Verein vor. Geehrt wurden für 40 Jahre Treue Gerhard Stengel, für 50 Jahre Zugehörigkeit zum Verein Rainer Kräußling. Für 60 Jahre Treue zum Verein wurde Adolf Bauer und für 65 Jahre Alfred Scheller geehrt. Für 70 Jahre Mitgliedschaft sollten Edwin Wagner und Fritz Müller geehrt werden, die aber leider verhindert waren.

Die Wahlergebnisse: 1. Vorsitzender wurde wieder Harry Karl, erneut 2. Vorsitzender wurde Jörg Benkenstein, Kassier wurde erneut Gerd Bannert und als Schriftführer wurde Heinrich Köstner bestätigt. Christian Wagner und Wolfgang Terk werden erneut als Kassenprüfer fungieren.

Laut 3. Bürgermeister Thomas Meyer zeugten die Berichte von einer hohen Qualität der Vereinsarbeit in Au. Er bedankte sich im Namen der Gemeinde bei allen Aktiven und dem Vorstand für ihre Arbeit.

Kreisbrandinspektor Matthias Schuhbäck erklärte, mit dem Altennachmittag und der Himmelfahrtseinkehr habe die FFW Au Alleinstellungsmerkmale.

Dann sagte Ehrenvorsitzender Ernst Drechsler, dass in Au alles in Ordnung sei, "nicht wie in anderen Gemeinden des Landkreises".

Edgar Bär regte an, wieder zur Kirchweih einen Gottesdienst in Au durchzuführen und er fragte nach einer Lösung wegen der immer wiederkehrenden Überschwemmungen und Verschmutzung der Straße beim Binsig/Beckenkeller. red