Jahrzehnte für die Feuerwehr engagiert

Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Nurn händigte Landrat Klaus Löffler zwei langjährigen aktiven Wehrmännern das staatlichen Feuerwehr-Ehrenzeichen aus. So wurden der stellvertretende Kommandant Bernd Schuberth für eine 25-jährige Dienstzeit und Armin Hader sogar für eine 40-jährige Dienstzeit ausgezeichnet.

Neben den staatlichen Ehrungen für Armin Hader und Bernd Schuberth wurden für eine 25-jährige Vereinszugehörigkeit noch Maria Greser und Kunigunda Förtsch ausgezeichnet. Jugendwartin Julia Greser - die vor ihrer Einheirat nach Nurn bereits in Glosberg aktiv war - wurde vom stellvertretenden Bürgermeister Bruno Beierlorzer für eine 20-jährige aktive Dienstzeit geehrt.

Zu Beginn der Versammlung in der Gaststätte Frankenwald zeigte der im vergangenen Jahr neu gewählte Vorsitzende des 100 Mitglieder zählenden Feuerwehrvereins, Lukas Deuerling, die im Berichtszeitraum stattgefundenen gesellschaftlichen Ereignisse, wie Florianstag, Johannifeuer, Teichfest, Winterwonderland-Party oder Jahresabschlusswanderung, auf. Als einen Höhepunkt bezeichnete er die Omnibusfahrt in das unterfränkische Mainland.

Kommandant Jörg Greser erwähnte die gute Beteiligung an den Übungen. "Gott sei Dank sind wir von größeren Einsätzen verschont geblieben. Man bedenke, dass im Jahr vorher zwei Ernstfälle mit tödlichem Ausgang verzeichnet werden mussten." So haben sich die 13 Einsätze auf eine Alarmierung, acht Sicherheitswachen und vier technischen Hilfeleistungen verteilt. Nicht nur für den Feuerschutz, sondern auch für die junge Bevölkerung habe sich die Wehr des örtlichen Spielplatzes angenommen. Da dieser nicht mehr im besten Zustand gewesen ist, wurden in einer achtwöchigen Aktion das Gelände und die Einrichtungen saniert und erneut.

Die Wehr, die aktuell aus 32 Aktiven - davon sieben Anwärtern - bestehe, habe 170 Stunden geleistet. Heuer stehe die turnusgemäße Besichtung durch die Kreisbrandinspektion an. Im September sei die Teilnahme an einer Leistungsprüfung geplant.

Julia Greser, die seit März 2017 die Jugendgruppe leitet, sprach von einem ereignis- und erfolgreichen Jahr 2018. Als Beispiel nannte sie den Erwerb des bayerischen Leistungsabzeichens durch Lea Burger und Luisa Förtsch.

Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger stellte heraus, dass in Nurn Jung und Alt bestens zusammenharmonieren und hier der Nachwuchs schon seit mehreren Jahren zu einem gewissen Aushängeschild geworden ist. Landrat Klaus Löffler ging unter anderem auf die bei der Feuerwehr Nurn nicht mehr wegzudenkende Familie Greser ein. Manfred Greser sei inzwischen Ehrenkommandant, sein Sohn Jörg der Nachfolger, dessen Frau Julia die Jugendwartin, der weitere Sohn Alexander Schriftführer und Maria, die Frau von Manfred und Mutter der beiden Söhne, seit vielen Jahren eine feste Größe bei der Mithilfe von gesellschaftlichen Veranstaltungen. hf