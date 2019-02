Jahrzehnte aktiv

Die Vorabendmesse an Mariä Lichtmess nutzten Pfarrer Stephan Eschenbacher und Gemeindereferent Markus Fastenmeier, die neu gewählten Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde St. Josef vorzustellen und sich von den ausscheidenden Mitgliedern zu verabschieden. Pfarrer Eschenbacher würdigte erst Franz Büttner, der 36 Jahre Mitglied der Kirchenverwaltung war und 33 Jahre davon das Amt des Kirchenpflegers ausübte. Sein Dank galt ferner Maria Hümpfner und Walter Keller, die beide der Kirchenverwaltung je 24 Jahre angehörten und sehr aktiv mitarbeiteten. Neu in das Amt eingeführt wurden Margit Klug, Andreas Wrzosok, Roland Henfling und Gerhard Stark sowie Annette Geiling-Reiß, die nun Kirchenpflegerin ist. Die Amtszeit der neuen Kirchenverwaltung begann am 1. Januar 2019 und endet am 31. Dezember 2024.