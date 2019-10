Jahrmarkt auf Eku-Platz

Der Herbstjahrmarkt findet von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. Oktober, auf dem Eku-Platz statt. Der Verkauf ist am Freitag von 10 bis 17 Uhr, am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr vorgesehen. Auf dem gesamten Eku-Platz einschließlich der Ladeparkplätze für Elektrofahrzeuge gilt ab Donnerstag, 24. Oktober, 6 Uhr, ein absolutes Halteverbot. Von Freitag bis einschließlich Sonntag bieten zahlreiche Fieranten Haushaltsartikel, Gewürze, Wolle, Textilien, Lederwaren, Uhren, Schmuck, Bürsten, Besen sowie Süßwaren an. Für Kinder steht wieder ein Karussell bereit. red