Der Eltmanner Jahrgang 1945 kommt zu seinem nächsten Treffen zusammen. Es findet am Mittwoch, 3. Juli, um 17 Uhr in Eltmann im Hotel "Wallburg" statt. Ein weiteres Jahrgangstreffen findet später in Eltmann statt: Der Schülerjahrgang 1938 aus Eltmann trifft sich diesen Monat eine Woche später als gewohnt: am Dienstag, 9. Juli, um 18 Uhr im Hotel "Wallburg". red