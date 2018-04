Eltmann vor 17 Stunden

Jahrgangstreffen in Eltmann

Der Eltmanner Jahrgang 1953/54 trifft sich am Donnerstag, 19. April. Die ehemaligen Schüler kommen um 18.30 Uhr in der Sportgaststätte "Halbzeit" zusammen, hieß es in der Ankündigung. red