Der Jahrgang 1939 trifft sich am heutigen Freitag um 17 Uhr in der Gaststätte "Sennhütte" zur Vorbesprechung des Klassentreffens. Ferner wird zu einem Gottesdienst für die Verstorbenen des Jahrgangs 1939 am Zeiler Käppele am Donnerstag, 5. Juli, eingeladen. red