Jahrgang 1950 feierte ein Wiedersehen

Ende September trafen sich Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 1950 nach 69 Jahren wieder in Hammelburg. Seit 1984 findet alle fünf Jahre ein Treffen dieses Volksschuljahrgangs statt. Bei 10 Schulkameraden konnte keine Adresse mehr ausfindig gemacht werden, 22 Schulkameraden sind bereits verstorben.

Das harmonische Treffen begann im Winzerkeller, am nächsten Tag wurden bei einer Kirchenführung der neue Altar und die Orgel vorgestellt, dabei gedachten die Anwesenden der bereits gestorbenen Lehrer und Mitschüler. Nach einem Gang über den Friedhof ging es zu Fuß zum gemeinsamen Mittagessen. Der Nachmittag wurde zur Besichtigung von Hammelburg, zum Kaffee oder zum Verwandtenbesuch genutzt. Ab 18 Uhr ging es zu einem Hammelburger Winzer. Gesprächsthemen waren die Schulzeit vor fast 70 Jahren, die Lebensverhältnisse im Ruhestand, aber auch die Entwicklung der Stadt Hammelburg. Am nächsten Tag wurde am Marktplatz Abschied genommen, ein Teilnehmer war sogar aus Brasilien zu dem Treffen angereist. red