Jahrgang 1939 erinnerte sich

In Zeil trafen sich die ehemaligen Schüler des Jahrgangs 1939 zu einem Wiedersehen.

Nach einem Wortgottesdienst in der Zeiler Stadtpfarrkirche wurden die Teilnehmer des Klassentreffens von Bürgermeister Thomas Stadelmann im Ratssaal empfangen. Er stellte die Stadt Zeil mit ihren aktuellen Problemen und mit den Vorzügen vor. Danach ließ man die vielen Erinnerungen, die bei dem einem oder anderen in Vergessenheit geraten waren, neu aufleben. Der Mitschüler Fritz Wölfel übergab jedem Anwesenden gegen eine Spende eine Karte mit dem Motiv "1000 Jahre Zeil am Main". Den eingegangenen Erlös von 150 Euro will er den beiden Kindergärten in Zeil als Spende übergeben. Nach dem gemeinsamen Abendessen ging man spät in der Nacht mit dem Versprechen auseinander, sich spätestens in fünf Jahren wieder in Zeil zu treffen. red