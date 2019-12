Jahreswechsel mit "Glamour & Soul" auf Burg Rabenstein

Ein Highlight für alle Liebhaber von Soul und edlem Ambiente erwartet die Gäste am Silvesterabend ab 19 Uhr zum Vier-Gänge-Galamenü auf Burg Rabenstein. Willetta Carson, begleitet von ihrer Band, wird durch den Abend in der prächtigen Beletage der Burg führen. "Glamour & Soul" ist das Thema: Unterhaltung, die das Herz berührt und die Seele wärmt. So macht Willetta Carson aus dem Silvesterabend sowohl ein musikalisches als auch sinnliches Erlebnis. Die seit vielen Jahren in Erlangen lebende Afro-Amerikanerin ist Sängerin, Schauspielerin und Entertainerin.Begleitet wird Willetta Carson von den Bandmitgliedern Michael Flügel am Piano, Marco Kühnl am Kontrabass und Julian Fau am Schlagzeug. Der Silvesterabend,31. Dezember, nimmt seinen Auftakt um 19 Uhr mit einem Sektempfang in den drei golden glitzernden barocken Salons der Burg und wird etwas später im reich verzierten Renaissance-Saal, der bei Kerzenlicht erstrahlt, mit dem Galamenü fortgesetzt. Um Mitternacht verzaubert ein Barockfeuerwerk im Vorhof der Burg. Reservierungen unter Tel. 09202/9700440. Foto: PR