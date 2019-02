Jahresversammlungen mehrerer Vereine

Gleich mehrere Vereine halten in den kommenden Tagen ihre Jahresversammlungen ab. Am Freitag, 22. Februar, treffen sich die Michelauer Fotofreunde um 19.30 Uhr im Vereinszimmer in Neuensee, Schwürbitzer Straße 7 zur ihrer Generalversammlung. Am Samstag, 9. März, findet beim Geflügelzuchtverein Michelau im Schützenhaus, Nähe Mainfeldhalle, die Jahresversammlung des Kreisverbandes Lichtenfels der Rassegeflügelzüchter statt. Beginn ist um 19 Uhr. Dabei geht es unter anderem auch um die Kreisschau 2020 und die Kreis- und Bezirksschau 2021. Geehrt werden auch Meister, Bundessieger und weitere Preisträger. Am Freitag, 15. März, hält der Turnverein Michelau ab 20 Uhr seine Generalversammlung in der Turnhallengaststätte statt. Wünsche und Anträge müssen spätestens bis zum Dienstag, 12. März, an den Vorsitzenden Clemens Weisser gerichtet werden. kag