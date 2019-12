Jahresversammlung und Winterwanderung

Die Feuerwehr lädt am Sonntag, 5. Januar, ab 19 Uhr zu ihrer Jahresversammlung in den Schulungsraum des Gerätehauses ein. Neben den Rechenschaftsberichten der Vereinsführung wird einer der wesentlichen Tagesordnungspunkte das 150-jährige Bestehen der Wehr im Jahr 2021 sein. Es wird darauf hingewiesen, dass das Jahresabschlussessen diesmal bereits vor der Versammlung stattfindet. Ein weiterer Termin steht bereits am heutigen Samstag bevor: die Winterwanderung. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Gerätehaus. dr