Jahresversammlung und Weihnachtsfeier

Die Mitglieder beim VdK-Ortsverband Oberleichtersbach halten am Sonntag, 8. Dezember, ihre Jahresversammlung mit vorweihnachtlicher Feier ab. Beginn ist um 12 Uhr im Hotel Rhön-Hof in Oberleichtersbach. Dazu sind auch die Partner eingeladen, heißt es in der Mitteilung. sek