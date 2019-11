Jahresversammlung und Totenehrung

Die Jahreshauptversammlung beim Musikverein Langendorf findet am Samstag, 16. November, statt. Es stehen die üblichen Regularien auf dem Programm. Beginn ist um 20 Uhr im Musikproberaum in der Alten Schule.

Zur Totenehrung spielt die Kapelle am Volkstrauertag am Samstag, 16. November, in Langendorf nach dem Gottesdienst, der um 18.30 Uhr beginnt. Ebenfalls zur Totenehrung spielen die Musikanten am Sonntag, 17. November, nach dem Gottesdienst in Elfershausen. Abfahrt ist um 10.30 Uhr am Dorfbrunnen. sek