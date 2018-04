Jahresversammlung und Tennis schnuppern

Am Donnerstag, 26. Mai, findet die Jahreshauptversammlung der

Tennisabteilung des TSV Münnerstadt für alle Mitglieder im Tennisheim statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Auch wird wieder ein professionelles Tennistraining für Kinder und Erwachsene angeboten. Die Kinder können am Samstag, 28. April, von 10 bis 12 Uhr ihr erstes kostenloses "Schnuppertraining" auf dem Tennisgelände des TSV durchführen. Erwachsene Tennisanfänger oder Wiedereinsteiger können am Montag, 30. April, von 18 bis 20 Uhr schnuppern und sich über Trainingszeiten und die Möglichkeit einer Teilnahme informieren. sek