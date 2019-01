Jahresversammlung und Kinderfasching

Der Musikverein Zell lädt alle Mitglieder und Musikanten für Sonntag, 27. Januar, um 17 Uhr zur Jahresversammlung mit Neuwahlen in den Probenraum der Musiker im Kindergarten von Zell am Ebersberg ein. Auch die Eltern aller Musikschüler sowie weitere Interessierte, die gerne in den Verein eintreten möchten, sind hierzu eingeladen. Des Weiteren laden die Zeller Musikanten jetzt schon zu ihrem Kinderfasching am Rosenmontag, 4. März, ins Zeller Sportheim ein. Beginn ist um 13.30 Uhr. Freuen dürfen sich die Gäste auf die Auftritte der "Zappelkids & Sweetlittles" vom TV Sand und der Jüngsten der Zeller Musiker, der "Rasselbande & KlangGäng". red