Gauaschach vor 17 Stunden

Jahresversammlung mit Weißwurstfrühstück

Die Musikkapelle Gauaschach hält ihre Jahreshauptversammlung am Sonntag, 26. Januar, in der alten Schule in Gauaschach ab. Neben den Regularien stehen auch Ehrungen an. Beginn ist um 10 Uhr. Danach gi...