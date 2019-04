Jahresversammlung des Sportvereins

Der SV Gemeinfeld hält am Freitag, 12. April, seine Jahresversammlung ab. Beginn ist um 19.30 Uhr im Sportheim in Gemeinfeld. Nach einem Totengedenken hören die Mitglieder den Bericht des Vorstands, der Spielleiter, des Kassenwartes sowie der Kassenprüfer. Des Weiteren stehen Ehrungen verdienter Mitglieder an. red