Jahresversammlung der Städtepartnerschaft

Das Städtepartnerschaftskomitee Lichtenfels lädt alle interessierten Mitglieder am Freitag, 12. April, zur Jahresversammlung ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Austragungsort ist das Stadtschloss in Lichtenfels.

Neben den Berichten der Vorsitzenden, Kassiererin und der Präsidenten der jeweiligen Städtepartnerschaften werden auch die vier jungen Leute, die 2018 am Schüleraustausch mit Vandalia in Ohio teilgenommen haben, von ihren Erlebnissen und Erfahrungen berichten. Des Weiteren werden die einzelnen Abteilungen kurze Filmbeiträge aus im letzten Jahr stattgefundenen Partnerschaftsbegegnungen zum Besten geben. Doris Diroll wird mit einem Kurzprogramm ihres Ballettstudios sich und ihre Arbeit vorstellen und über ihre Bemühungen zur Zusammenarbeit mit Ballettschulen in den Partnerstädten informieren. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Vorstand wird für alle Interessierten eine Vorspeisenplatte mit Antipasti bestellen. Dazu ist die persönliche Anmeldung per E-Mail an faber.monika1@gmx.de oder unter Telefon 09571/5127 bis spätestens Sonntag, 31. März, notwendig. Für Mitglieder, die nicht an diesem Abendessen interessiert sind, besteht keine Anmeldeverpflichtung. red