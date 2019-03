Jahresversammlung beim Maschinenring

Die Jahreshauptversammlung des Maschinen- und Betriebshilfsring Saale-Rhön findet am Donnerstag, 14. März, in Obererthal im Gasthaus "Zum Stern" statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Referent Martin Gehring, KBM, Neuburg a. d. Donau, hält einen Vortrag zum Thema: "Landwirtschaftlich Fahrzeuge im Straßenverkehr - was geht wirklich?". sek