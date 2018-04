Obertheres 16.04.2018

Jahresversammlung bei der SPD in Theres

Der SPD-Ortsverein Theres hält am Dienstag, 24. April, seine öffentliche Jahresversammlung ab. Beginn ist um 19 Uhr bei "Willi" in Obertheres. Nach dem Totengedenken geben der Vorsitzende, die Kassier...