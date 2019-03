Jahresversammlung bei der Senioren-Union

Der Hammelburger Ortsverband der Senioren-Union der CSU hält am Donnerstag, 14. März, seine Jahreshauptversammlung im Hotel Kaiser in Hammelburg ab. Beginn ist um 15 Uhr. Dabei wird der Vorstand neu gewählt und Mitglieder für langjährige Zugehörigkeit geehrt. Der regelmäßige Senioren-Stammtisch zum Frühstück findet ebenfalls am 14. März statt. Beginn ist um 10 Uhr im Café am Markt. sek